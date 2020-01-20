Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı
12 dakika önce
Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:38 Kaynak: AA
Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedat Işık yönetimindeki 72 DP 764 plakalı araç, Seki köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.
Kazada, yaralanan sürücü Işık ile Ahmet Yıldırım 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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