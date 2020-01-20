Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı

12 dakika önce

Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Gercüş'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Işık yönetimindeki 72 DP 764 plakalı araç, Seki köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada, yaralanan sürücü Işık ile Ahmet Yıldırım 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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