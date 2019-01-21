Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gercüş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gercüş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Selahattin Dizlek'in (33) kullandığı 06 AF 0794 plakalı otomobil ilçenin Başarköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü Dizlek ile otomobilde bulunan Nuri (55) ve Hüsniye Dizlek (29) yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Batman, Gercüş, Güncel
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