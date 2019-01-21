Gercüş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Dizlek'in (33) kullandığı 06 AF 0794 plakalı otomobil ilçenin Başarköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarptı.
Kazada sürücü Dizlek ile otomobilde bulunan Nuri (55) ve Hüsniye Dizlek (29) yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:49 Kaynak: AA
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