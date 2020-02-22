Gercüş'te uçurumdan düşen inek telef oldu - Son Dakika
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Gercüş'te uçurumdan düşen inek telef oldu

7 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde dağlık alanda otlanan inek üzerine taş yuvarlanması sonucunda uçurumdan düşerek telef oldu.

Gercüş'te uçurumdan düşen inek telef oldu, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde dağlık alanda otlanan inek üzerine taş yuvarlanması sonucunda uçurumdan düşerek telef oldu.


İneği telef olan İbrahim Güzel sürekli köylerinde tepeden büyük kaya parçaları kopup evlerinin önüne kadar gelebildiğini söyledi. Güzel, "Dağlık alanda ineğimiz otlanırken tepeden kaya parçası kopmasıyla ineğime çarptı ve o esnada ineğim uçurumdan düşerek telef oldu. Ben şuanda geçim kaynağımın telef olmasından dolayı yetkililerden yardım bekliyorum. Köyümüzde sürekli yağışın ardından tepeden kaya parçaları geliyor, bu konuda çok tedirginiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - BATMAN

İbrahim Güzel, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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