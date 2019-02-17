Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Umre Ödüllü Siyer Sınavı Yapıldı

Gercüş'te Umre Ödüllü Siyer Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Siyer Sınavı yapıldı.

Gercüş'te Umre Ödüllü Siyer Sınavı Yapıldı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Siyer Sınavı yapıldı.

Gercüş İmam Hatip Lisesi'nde 4 kategoride düzenlenen sınava 860 kişi katıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eenfa-Der üyeleri, Peygamber Sevdalıları Platformu'nun amacının Hz. Muhammed'i (sav) tanıtmak ve hayatlarında yerinin bulunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrenciler ise, sınavın çok iyi geçtiğini belirterek Hz. Muhammed'e (sav) yönelik konular olduğu için sınava çok önem verdiklerini kaydetti.

Sınavda dereceye girecek olan öğrenciler, umreye götürülecek. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, Güncel
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