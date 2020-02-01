Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı.

Gercüş'te uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı yapıldı.


Toplantıda ilçe yöneticileri hazır bulunurken, uyuşturucuya karşı alınacak önlemler konuşuldu. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısında ilçede bulunan metruk bina, riskli park ve bahçelerin tespiti ile eksikliklerinin giderilmesi, arızalı sokak lambalarının onarımı konularında yapılan ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Vatandaşları ve gençleri bilinçlendirmek adına ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğü tarafından yapılacak çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. Toplantı sonunda kurum amirlerinin görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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