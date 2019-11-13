Son Dakika Haberleri: Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor
Son Dakika Güncel Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor - Son Dakika

Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda yürütülen çalışma kapsamında veliler çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor.

Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda yürütülen çalışma kapsamında veliler çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor.

Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için hayata geçirilen projeye veliler de dahil edildi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kitap okumanın çocuklar ve gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Okul müdürü Edip Ekmen de proje ile aile içi eğitime de katkı sunmak istediklerini söyledi.

"Anne ve babalar için çocuklarıyla kitap okumaları için uygun saatler oluşturmayı hedefledik. Veliler öğrencilerle sıralarda kahvaltı yaptı, kitap okudu." diyen Ekmen, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]