Gercüş'te Veliler Öğrencilere Kitap Okudu

Gercüş Cumhuriyet ilkokulunda veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Gercüş Cumhuriyet ilkokulunda veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.



Öğrenci ve velilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için başlatılan "Batman Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında okula gelen veliler, çocuklarıyla 40 dakika kitap okudu.



Etkinliğe katılan velilerden Tahsin Kaya, çocuğuyla kitap okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Okulun müdürü Edip Ekmen de çocuğun dünyasında iki rol model bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri öğretmen, diğeri ise anne ve babalardır. Çocuklarımıza iyi bir rol model olmak adına bu etkinliğe düzenledik." dedi.

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