Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Veliler Öğrencilere Kitap Okudu

Gercüş'te Veliler Öğrencilere Kitap Okudu

17 dakika önce

Gercüş Cumhuriyet ilkokulunda veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Gercüş'te Veliler Öğrencilere Kitap Okudu, System.String[]
Gercüş Cumhuriyet ilkokulunda veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Öğrenci ve velilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için başlatılan "Batman Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında okula gelen veliler, çocuklarıyla 40 dakika kitap okudu.

Etkinliğe katılan velilerden Tahsin Kaya, çocuğuyla kitap okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Okulun müdürü Edip Ekmen de çocuğun dünyasında iki rol model bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri öğretmen, diğeri ise anne ve babalardır. Çocuklarımıza iyi bir rol model olmak adına bu etkinliğe düzenledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:52 Kaynak: AA

Gercüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı

Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:09:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Veliler Öğrencilere Kitap Okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]