Son Dakika Haberleri: Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı
Son Dakika 3. Sayfa Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı - Son Dakika

Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre seyir halindeki Ali Kahraman yönetimindeki 34 YS 1406 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı Çevredekiler kazayı görüp 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil şoförü Ali Kahraman'ı Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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