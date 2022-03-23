Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

23.03.2022 10:33
Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

Gercüş İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Okullar Arası Öğretmenler Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Gercüş İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Okullar Arası Öğretmenler Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen turnuvaya 14 takım katıldı.

Turnuvanın final maçında Koçak Ortaokulu, Gönüllü Ortaokulu'nu 3-2 yendi.

Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.

Merkez Müdürü Enes Yıldırım, turnuvayı ilçe merkezi ve köylerde görev yapan öğretmenlerin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını söyledi.

Turnuvanın çok başarılı geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Turnuva gerçekleştirmenin sevincini hep beraber yaşadık. Turnuvaya katılan bütün takımlara emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

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Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, voleybol, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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