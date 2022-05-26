Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

26.05.2022 14:56
Gercüş'te voleybol turnuvası düzenlendi

Gercüş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Gercüş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya Gercüş Anadolu, İmam Hatip, Kayapınar Anadolu, Meslek Teknik Anadolu Liseleri katıldı.

Turnuvanın final maçında Gercüş Anadolu Lisesi bayan voleybol takımı şampiyon oldu.

İlçe Gençlik ve spor Müdürü Serkan Soyvural, turnuvayı ilçe merkezi ve Kayapınar beldesinde okuyan öğrencilerin kaynaşmaları amacıyla yaptıklarını söyledi.

Turnuvanın çok başarılı geçtiğini kaydeden Soyvural, "Turnuva gerçekleştirmenin sevincini hep beraber yaşadık. Turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederiz." dedi.

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Kaynak: AA

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