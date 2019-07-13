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Gercüş'te yangın

3 saat önce

Gercüş ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

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Gercüş ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yolağzı Mahallesinde Habib Şimşek'e ait evin yanında bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı.
Yangın, Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:20 Kaynak: AA
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