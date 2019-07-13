Gercüş'te yangın
3 saat önce
Gercüş ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gercüş Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:20 Kaynak: AA
ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yolağzı Mahallesinde Habib Şimşek'e ait evin yanında bulunan saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın
çıktı.
Yangın, Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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