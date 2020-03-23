Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı

6 saat önce

Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı Batman'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeni ile sokak sokak gezip megafonlar vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeni ile sokak sokak gezip megafonlar vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası Gercüş'te görevli polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek megafonlar vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyaran polisler, yaşlıları evlerine gönderdi.

Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla, "65 yaş ve üzeri sevgili hemşehrilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı.

Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Batman, Gercüş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu         
10:53
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 01:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]