Gercüş'te yapımı tamamlanan Millet Camisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kayapınar beldesinde yapımı tamamlanan Millet Camisi törenle ibadete açıldı.

Hayırsever Hacı Fikret Sertkaya tarafından inşa edilen caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından dua okundu.

Daha sonra caminin açılışı yapıldı.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci Millet Camisinin inşasında emeği geçen başta hayırsever Hacı Fikret Sertkaya olmak herkese teşekkür etti.

Törene, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Kayapınar Belediye Başkan Vekili Mehmet Güler, Gercüş Müftüsü Zeki İşcan da katıldı.