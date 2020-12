Gercüş'te yaşanan tecavüz iddiasıyla ilgili neler biliniyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşındaki P.Ö. isimli bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ayrıntıları konusunda çelişkili iddialar var. Soruşturma haberinin kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada #GercüşteNelerOluyor etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

İddiaları 5 Aralık günü duyuran JİNNEWS'un "Gercüş tecavüz soruşturması: Uzman çavuş, polis, korucu 27 isim var" başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

Batman Savcılığı ile Batman Valiliği soruşturmada herhangi bir kamu görevlisinin tespit edilmediğini, zanlılar arasında kamu görevlilierin olduğu iddialarını doğru olmadığını duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan P.Ö.'nün avukatı Alaattin Şimşek, P.Ö.'nün ifadesinde kendisine tecavüz eden iki kişiden bahsettiğini ve bunlar arasında da kamu görevlisinin bulunmadığını söyledi.

İddialar meclise taşındı

JİNNEWS haberinde ilçe merkezinde bir tekstil firmasında çalışan çocuğunun, aralarında kamu görevlililerinin de bulunduğu kişilerin tecavüzüne uğradığı iddialarına yer verildi.

HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan ve partinin birçok milletvekili "Soruyoruz #GercuşteNelerOluyor" etiketiyle paylaşım yaparken, HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay, konuyu meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dosyaya konulan gizlilik kararının kamuoyu vicdanını yaraladığını ifade etti.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise savcılık açıklamasını paylaşarak resmi makamların tecavüz olayını doğruladığını ama kamu görevlilerinin bu olaya karıştığı iddialarını yalanladığı bilgisine yer vererek "Yeni bir Musa Orhan olayı mı?" diye sordu.

Diyarbakır, Batman, Mardin baroları olayın takipçisi olacaklarını belirttikleri paylaşımlar yaptılar.

Batman Savcılığı: "Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir"

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı hafta sonu bir açıklama yaparak kamu görevlilerinin tecavüz olayına karıştığı iddialarını yalanladı.

Çocuğun 12 Kasım tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği ve kendisine tecavüz edildiğini, hamile kaldığını beyan ettiği bilgisine yer verildi.

Dosyanın, Gercüş Savcılığı'na gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplandığını, soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A.'nın 13 kasım günü tutuklandığı bilgisine yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliği tarafından 18 Kasım'da gizlilik ve yayın yasağı kararı verildiğini belirtti.

EGM: 27 kişi hakkında soruşturma başlattı

Batman Valiliği de soruşturmada sanık ya da tanık herhangi bir kamu görevlisinin olmadığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de sosyal medya üzerinden yaptıkları takiplerle, "Algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edildi" dedi ve bu kişiler hakkında adli sürecin başlatılacağını duyurdu.

Avukat Alaattin Şimşek "Müvekilimin bu yönde ne bir iddiası oldu ne de beyanı"

Çocuğun avukatı Alaattin Şimşek, iddia edildiği gibi dosyada aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 27 tecavüzü iddialarının soruşturma dosyasında yer almadığını ve müvekillinin bu yönde beyanlarının olmadığını söyledi.

Şimşek, "Dosyada iki kişinin adı var ama biz başkaları da olabilir diye şüphelendik, belki birileri daha faydalanmış ya da bu sebeple korkutulmuş olabilir diye her türlü olanağı seferber ettik. İki çocuktan biri tutuklandı, bebeğin babası olduğu düşünülen kişi şu an hapiste, diğeri de askerlik yapıyor bu yüzden daha ifadesi alınmadı ama ve her ikisi de kızın köyden tanıdıkları" diye konuştu.

Avukat Şimşek, "Adını verdiği iki kişiyle de rızaya dayalı ilişkiye girdiğini söylüyor. Arada çelişkili bilgiler verdiği oldu. Tabii bir çocuğun rızası olmaz ve bu nedenle de her iki kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı" dedi.

Batman Baro Başkanı: "Soruşturma aynı şekilde iki kişiyle devam ediyor"

Batman Baro Başkanı Hamit Çakan, soruşturma savcısıyla görüşmek üzere bugün Gercüş'e gittiğini söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çakan, şunları söyledi.

"Dosya savcısı da kadın. O da soruşturmaya 27 kamu görevlisinin dahil edildiği iddiasını basında çıkan haberlerden öğrenmiş. Soruşturmanın hala iki kişiyle devam ettiğini söyledi ve görüşmemizde kimliği sıfatı kim olursa olsun, sonuna kadar gideceğini ifade etti. Şu ana kadar herhangi bir kamu görevlisiyle ilgili şikayet ya da ihbar yok. Tutuklanan şahıs, altı kişinin ismini vermiş ama onlar da köyden, kızın akrabaları ve içlerinde hiçbir kamu görevlisi de yok."