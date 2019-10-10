Son Dakika Haberleri: Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi
Son Dakika Güncel Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi

Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi

25 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği projesi kapsamında Gercüş'te yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışması başlatıldı. İlçenin birçok noktasında yaya geçidi çizgileri boyama çalışması devam ederken, güvenlik güçleri yayalara geçiş hakkı ile ilgili uyarılarda bulundu. - BATMAN

İçişleri Bakanlığı, Batman, Gercüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 terörist öldürüldü
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:53:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]