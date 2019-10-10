Gercüş'te yaya geçidi çizgileri yenilendi
25 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Batman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak kullanılan caddelerin üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği projesi kapsamında Gercüş'te yaya geçidi çizgilerinde yenileme çalışması başlatıldı. İlçenin birçok noktasında yaya geçidi çizgileri boyama çalışması devam ederken, güvenlik güçleri yayalara geçiş hakkı ile ilgili uyarılarda bulundu. - BATMAN
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