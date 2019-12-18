Gercüş'te "Yerli Malı Haftası" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gercüş'te 'Yerli Malı Haftası' etkinliği - Son Dakika

Gercüş'te "Yerli Malı Haftası" etkinliği

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Gercüş'te

Batman'ın Gercüş ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Ziya Gökülp Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yerli ürünlerin ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

Öğrencilerin kumbaralarla gösteri sunduğu etkinlikte şarkılar seslendirildi.

Daha sonra öğrencilere annelerinin yerli ürünlerle hazırladığı yiyecekler ikram edildi.

Okul müdürü Kudbettin Çelik, öğrencilere yerli ürünlerle ilgili bilgilerin verildiğini belirtti.

Öğretmenlerden Fatma Koça, yerli gıdalar tüketmenin, tutumlu olmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili çocuklara bilgi verdiklerini söyledi.

Merve Erdalkurt da amaçlarının yerli malı üretimi ve kullanımı konusunda bilinç oluşturulması olduğunu dile getirerek, tasarruflu olmanın ve kaynakların etkili kullanılmasının bir yaşam tarzı haline getirilmesi için Yerli Malı Haftasını bir etkinlikle kutladıklarını aktardı.

Yerli Malı, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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