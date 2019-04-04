Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Yola Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı

Gercüş'te Yola Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı

1 saat önce

Gercüş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Gercüş'te Yola Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı, System.String[]
Gercüş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kesiksu köyü mevkisinde yaklaşık bir haftadır aralıksız süren yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçaları yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kaya parçaları yoldan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA

Gercüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Yola Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]