Gercüş'te Yola Düşen Kaya Parçaları Kaldırıldı
1 saat önce
Gercüş ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Gercüş
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kesiksu köyü mevkisinde yaklaşık bir haftadır aralıksız süren yağış nedeniyle yerinden oynayan kaya parçaları yola düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kaya parçaları yoldan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA
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