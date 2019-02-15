Son Dakika Haberleri: Gercüş'te Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Gercüş'te Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

12 dakika önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Gercüş'te Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Başova köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Batman istikametinden Gercüş istikametine gelmekte olan Kazheen Saeed Hasan yönetimindeki Irak plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada şoför ile yanında bulunan Fatımah Dowood Omar ve Jamal Mshrensulaıman adlı Irak vatandaşları yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralalılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Batman, Gercüş, 3. Sayfa
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