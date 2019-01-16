Gercüş'teki Hayvan Ölümleri
32 dakika önce
Batman Valiliğince, Gercüş'teki hayvan ölümlerine ilişkin, "Hayvanlar arasındaki hastalık 'Leptospirozis Hastalığı' olarak tespit edilmiş olup, tedavi için aşı mevcut bulunmaktadır.
Batman
Valiliğince, Gercüş
'teki hayvan ölümlerine ilişkin, "Hayvanlar arasındaki hastalık 'Leptospirozis Hastalığı' olarak tespit edilmiş olup, tedavi için aşı mevcut bulunmaktadır." denildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yerel basında yer alan, "Gercüş ilçesi Seki köyünde korkutan hayvan ölümleri" başlıklı haberlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından gerekli inceleme ve çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Veteriner hekimler tarafından hasta hayvanların muayene edildiği ve ölen hayvanların incelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hayvanlar arasındaki hastalık 'Leptospirozis Hastalığı' olarak tespit edilmiş olup, tedavi için aşı mevcut bulunmaktadır. Hastalığın köy dışından kontrolsüz getirilen hayvanların sürülere karıştırılması neticesinde ortaya çıktığı değerlendirilmektedir. Görevli personel tarafından yetiştiricilere tedavi, koruma ve dezenfeksiyon konularında ayrıntılı bilgi verilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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