Son Dakika Haberleri: Gercüş'teki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı
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Gercüş'teki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Gercüş'teki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hükümet Caddesi ve Yolağzı Mahallesi'nde yaya geçitlerinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe jandarma Komutanı Hakan Arıkan, İlçe Nüfus Müdürü Ahmet Seçkin tarafından el broşürü dağıtılarak sürücüler bilgilendirildi.


Yayalara öncelik tanımayan sürücüler hakkında işlem yapıldı - BATMAN

Jandarma, Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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