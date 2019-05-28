Gercüşlü çiftçiler, hasat öncesi yollarının yapılmasını bekliyor
2 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hasat dönemi öncesi tarla yollarının yapılmasını istedi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:39 Kaynak: İHA
'ın Gercüş
ilçesinde çiftçiler, hasat dönemi öncesi tarla yollarının yapılmasını istedi.
İlçeye bağlı Bağlarbaşı
Mahallesi Nahra Aşa mevkiine giden yolun bozuk olduğunu belirten çiftçiler, yetkililerin yaşanan soruna çözüm üretmesini istedi. Çiftçiler hasada başlamak üzere olduklarını kaydederek yolun bir an önce yapılmasını talep etti. Yolların yapılmaması durumunda mahsulleri taşıyamayacaklarını ifade eden çiftçiler, yetkililerin sorunlarına çözüm bulmalarını istedi. - BATMAN
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