Gercüşlü çiftçiler korona virüse rağmen üretime devam ediyor - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken sebze üreticileri çalışmaya devam ediyor.



Ramazan ayına denk gelen domates, biber, patlıcan ekimi için sabahın erken saatlerinde başlayıp iftar saatine kadar çalışan çiftçiler, korona virüs salgınına rağmen üretim gerçekleştiriyor. Bu yıl Ramazan ayında havanın serin olduğunu kaydeden çiftçilerden Cemal Şimşek, "Şuan domates fidelerini ekiyoruz. Domates, biber, patlıcan bahçesi yapıyoruz. Ramazan ayı bu sene çok güzel geçiyor. Havalar serin, çok sıcak değil. Allah kolaylık veriyor, biraz susuyoruz ama yine de idare edebiliyoruz. Korona virüse rağmen çalışıyoruz, fidelerimiz tamamen organiktir" dedi. - BATMAN