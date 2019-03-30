Son Dakika Haberleri: Gercüşlü Kadınlara Şanlıurfa Gezisi

Gercüşlü Kadınlara Şanlıurfa Gezisi

51 dakika önce

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci tarafından Yolağzı Mahallesindeki Kız Kur'an kurslarını ziyareti sırasında bayan kursiyerlerin talepleri üzerine, Şanlıurfa Gezisi düzenledi.

Gercüşlü Kadınlara Şanlıurfa Gezisi, System.String[]
Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci tarafından Yolağzı Mahallesindeki Kız Kur'an kurslarını ziyareti sırasında bayan kursiyerlerin talepleri üzerine, Şanlıurfa Gezisi düzenledi.

Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesinin organize ettiği geziye yaklaşık 50 kursiyer iştirak etti. Talepleri geri çevrilmeyen bayan kursiyerler Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını görmelerine fırsat tanıyan Şekerci'ye memnuniyetlerini belirtip teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

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