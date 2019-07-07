Gercüşlü öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı
19 dakika önce
Batman'ın Gercüş İlçendeki 55 öğrenci Çanakkale gezisine gönderildi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:53 Kaynak: AA
'ın Gercüş
İlçendeki 55 öğrenci Çanakkale
gezisine gönderildi.
Gercüş Kaymakamlığı ile Gercüş Belediyesi tarafından organize edilen proje kapsamında 55 öğrencinin Çanakkale'ye uğurlanması için program düzenlendi.
Gercüş TÜGVA İlçe Başkanı Mehmet Onutçu, öğrencilerin, şehit kanıyla sulanmış toprakları ziyaret etmesinin önemine değinerek, tüm öğrencileri Çanakkale gezine gönderilmesini istedi.
Öğrenciler, 4 gün boyunca Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.
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