Son Dakika Haberleri: Gercüşlü öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı
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Gercüşlü öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

19 dakika önce

Batman'ın Gercüş İlçendeki 55 öğrenci Çanakkale gezisine gönderildi.

Gercüşlü öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı, System.String[]
Batman'ın Gercüş İlçendeki 55 öğrenci Çanakkale gezisine gönderildi.
Gercüş Kaymakamlığı ile Gercüş Belediyesi tarafından organize edilen proje kapsamında 55 öğrencinin Çanakkale'ye uğurlanması için program düzenlendi.
Gercüş TÜGVA İlçe Başkanı Mehmet Onutçu, öğrencilerin, şehit kanıyla sulanmış toprakları ziyaret etmesinin önemine değinerek, tüm öğrencileri Çanakkale gezine gönderilmesini istedi.
Öğrenciler, 4 gün boyunca Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:53 Kaynak: AA
Çanakkale, Batman, Gercüş, Güncel
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