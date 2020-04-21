Gercüşlü öğrencilerden evlerinde 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri evlerinde 23 Nisan mesajı paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını evlerinde çektikleri kliple kutladı.

Vatandaşları 23 Nisan günü balkonlarda kutlamaya davet eden çocuklar kırmızı beyaz renkte balonlar ve "23 Nisan Bayramımız kutlu olsun" yazılı afişler hazırlayarak evlerini süsledi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Edip Ekmen, öğrencilerin 23 Nisan'ın 100. yıl coşkusunu bu yıl evlerinde kutlayacaklarını belirtti.

Ekmen bu hazırlıkları yapan öğrencilere ve klipte emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.