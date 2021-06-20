Gercüş Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gercüş Temsilciliğince düzenlenen gezi programıyla lise ve ortaokul öğrencileri Batman il merkezi ve Hasankeyf ilçesini gezdi.
TÜGVA İlçe Başkanı Zübeyir Çetin, gezi sayesinde öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğini söyledi.
Gezide, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünün ziyaret edildiğini, Hasankeyf ilçesinin gezildiğini kaydeden Çetin, "Anlamlı ve keyifli bir geziden sonra öğrencilerimiz mutlulukları görülmeye değerdi." dedi. ???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gercüşlü öğrencilere yönelik gezi düzenlendi - Son Dakika