Son Dakika Haberleri: Gercüşspor'da galibiyet sevinci
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Gercüşspor'da galibiyet sevinci

6 saat önce

Batman 1. Amatör Ligi'nde Gercüşspor evinde ağırladığı Batman Karşıyakaspor'u 5-1 mağlup etti.

Gercüşspor'da galibiyet sevinci, System.String[]

Batman 1. Amatör Ligi'nde Gercüş spor evinde ağırladığı Batman Karşıyakaspor'u 5-1 mağlup etti.


Batman 1. Amatör Lig'inde Gercüşspor evinde Batman Karşıyakaspor'u konuk etti. İki takımını karşı karşıya getiren mücadeleyi Gercüş spor 5-1 kazandı. Gercüşsporlu futbolcular, maçtan sonra galibiyet sevincini doyasıya yaşarken taraftarlar da futbolcuları alkışladı.


Gercüşspor Başkanı Veysi Günaydın bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Her oyuncu çok iyi oynadı bundan dolayı bütün oyuncularımıza seyircilerimize ve bize maddi destek sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - BATMAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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