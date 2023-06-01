Gerdek Bohçası Videosu Sosyal Medyada İnfial Yarattı

Dünya anlam verebildiğimiz ve veremediğimiz birçok gelenekle dolu. Bunlar bazen komik, eğlenceli, bazense korkunç olabiliyor. Twitter'da paylaşılan bir video evlilik öncesi yapılan hazırlıkla ilgili.

GERDEK BOHÇASI HAZIRLADI

Bir kadın, gerdek gecesi için müşterisinin istediği kutunun içeriğini paylaştı. Bornozların ve tesbihlerin olduğu kutuyu anlatan kadın "Kimse kusura bakmasın, bu olağan bir şey" diyerek de gelecek olan tepkilerin önünü aldı.

MERAK KONUSU OLDU

Kutunun içindekileri tek tek anlatan ve müşterisinin istediği her şeyi kutuya koyan kadın, üzerine yalnızca "Şey" yazdığı paketi de izleyicilerine "Bunun ne olduğunu siz yorumlara yazarsınız" diyerek merak uyandırdı. En ince detayına kadar hazırlanan paketteki "Şey" yazılı kutu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşıma gelen yorumlarda kutuyla ilgili tahminlerde bulunuldu. Kullanıcılar videoyu paylaşan kadını ise yerden yere vurdu.