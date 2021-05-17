Gerede Belediyesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ulaştırdı - Son Dakika

Bolu'da, Gerede Belediyesi tarafından ramazan ayı süresince 700 erzak kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam edildiği kaydedildi.

Gerede Belediyesinin, bu yardımları sadece ramazan ayında değil yıl boyu belirli aralıklarla yaptığı hatırlatılan açıklamada, ramazanın ilk gününden bugüne dek Gerede Belediyesi tarafından yaklaşık 700 erzak kolisinin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, yıl boyunca uygulanan form ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerinin belediye tarafından yapılan yardımlardan yararlanmasının sağlandığı belirtildi.