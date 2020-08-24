Gerede Çayı'nda 'kirlilik' sorununa çözüm istiyorlar - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve koku vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Derenin yakınından geçerken kötü koku nedeniyle burunlarını kapatmak zorunda kalan köylüler, hayvanlarının sudan kaynaklı hasta olduğunu ifade ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'nda son yıllarda kirlilik yaşandığı iddia ediliyor. Sudaki kirlilik ve koku, çayın geçtiği 100'ü aşkın köyde yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik nedeniyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi. Köylüler, sudaki kirlilik kaynağının Gerede ilçesinde bulunan deri ve tekstil fabrikaları olduğunu öne sürdü. Çayın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, çayın yakınından geçerken kötü koku nedeniyle burunlarını kapatmak zorunda kalıyor.