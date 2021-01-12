Gerede'da çam ağaçlarına kuş kafesleri yerleştirildi - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde çam ağaçlarına 60 adet ahşap kuş kafesi yerleştirildi.

Yaz ve kış aylarında şehir içi ve şehir dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, içerisinde 700 yıllık çam ağaçlarını barındıran Esentepe Mesireliği'nde bulunan ağaçlara, Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park Bahçe Ekipleri tarafından doğaya uygun, kış aylarında kuşların olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlamak amacıyla 60 adet ahşap kuş kafesi yerleştirildi.

Ağaçlara konulan kuş kafeslerinin içerisine ekipler tarafından kuşların kış mevsiminde aç kalmamaları için yem bırakıldı.