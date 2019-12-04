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Gerede'de 2 katlı ev yandı

6 saat önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gerede'de 2 katlı ev yandı, System.String[]

BOLU'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gerede ilçesi Kabiller Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının, yangından bir gün önce oğlunun evine gittiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Gerede, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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