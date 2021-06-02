GEREDE'DE AYI MESİRE ALANINA İNDİ - Son Dakika

BOLU'nun Gerede ilçesinde mesire alanına inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Gerede ilçe merkezindeki vatandaşların yoğun olarak piknik yaptığı ve mesire alanının bulunduğu Esentepe bölgesine ayı indi. Araçlarıyla gittikleri sırada yoldan karşıya geçen ayıyı gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Vatandaşlar ıslık çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ayının görüldüğü alanın kent merkezinde olması ve mesire alanına çok yakın bir bölgede bulunması vatandaşları tedirgin etti.