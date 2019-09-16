Son Dakika Haberleri: Gerede'de deri sektörü ele alındı
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Gerede'de deri sektörü ele alındı

1 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde "Deri, Tekstil, Ayakkabı ve Moda Tasarım Öğrencilerinin Üretim ve Tasarım Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında toplantı yapıldıBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gerede Meslek Yüksekokulu ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası...

Gerede'de deri sektörü ele alındı, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde "Deri, Tekstil, Ayakkabı ve Moda Tasarım Öğrencilerinin Üretim ve Tasarım Yeteneklerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında toplantı yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gerede Meslek Yüksekokulu ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında Gerede Meslek Yüksekokulunda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Gerede Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ersin Kaşka, Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Öztoprak, Gerede Belediyesi Başkan Vekili Cihan Saraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Ali Dizman ve akademisyenler katıldı.

Projenin hedefi; deri ve deri ürünleri üretiminde tecrübe kazanılması ve pratiğe dönüştürülmesi, sektördeki eksikliklerin belirlenmesi, mezunların ve iş hayatına yeni girenlerin eğitimi, ayakkabıcılık, saraciye sektöründeki tecrübeli personel sayısında artışın sağlanması, bu alanda gerekli olan yeni modelcilerin eğitilmesi, üniversite, sanayi ve toplum iş birliği, ilçenin ayakkabıcılık ve diğer deri ürünleri alanında kümelenmenin olduğu bir merkez haline getirilmesi olarak belirlendi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede, Bolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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