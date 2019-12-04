Gerede'de ev yangını

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kabiller Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının çıktığı binada yaşayan yaşlı bir kadının, dün oğlu tarafından alınarak başka bir yere götürüldüğü, yangın esnasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.