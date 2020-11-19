Gerede'de fidan dikimi - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde bin 145 fidan toprakla buluşturuldu.

Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gerede Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Esentepe Mesireliğinde ağaçlandırma çalışması yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerce yapılan ağaçlandırma çalışması kapsamında, bin 100 sarıçam ve 45 mavi ladin olmak üzere bin 145 fidanın toprakla buluşturulduğu, belirlenen bölgelerde önümüzdeki yıl ihtiyaca binaen ağaçlandırma çalışmalarına devam edileceği belirtildi.