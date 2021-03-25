Gerede'de hayvan barınağında bulunan "can dostlar" sahiplendiriliyor - Son Dakika

Gerede Belediyesi'ne ait geçici sokak hayvanları barınağındaki "can dostlar", hayvanseverler tarafından sahiplenilmeye başlandı.

Barınakta her gün hayvanların karınlarını doyuran, sularını veren görevliler, barınak temizliğiyle de yakından ilgileniyor.

Birçok hayvansever mama ve yemek getirerek barınaktaki can dostlarıyla özel ilgileniyor.

Aşılama ve tedavinin de yapıldığı barınağın aktif hale gelmesiyle sokak hayvanları sahiplenilmeye başladı.

Veteriner Hekim Hüseyin Bal, yaptığı açıklamada, hayvanların günlük olarak genel bakımlarının yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız da sağ olsun bizlere mama ve yemek artıkları konusunda yardımcı oluyorlar. Barınağımız tüm hemşehrilerimize açık. Her zaman ziyaret edebilirler." dedi.

Barınaktaki bir köpeği sahiplenen Eren Açıkgöz de hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Hayvanseverler de buraya gelip can dostlarımızı sahiplenerek yeni yuvalarına kavuşturabilirler." ifadesini kullandı.