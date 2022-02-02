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Gerede'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gerede'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

02.02.2022 13:16
Gerede'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye ekipleri, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye ekipleri, kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Gerede Belediyesi Atölye Amirliği, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması için mücadele veriyor.

Ekipler, 8 mahallede ve ana arterlerde 8 iş makinesiyle kar küreme ve yol açma çalışması yapıyor, vatandaşların rahatça yürümesini sağlamak için kaldırımları ve iş makinelerinin giremediği dar sokakları temizliyor.

Ana cadde ve bağlantı yollarında çalışmalarını bitiren ekipler, buzlanma olmaması için tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ekiplerin çalışmalarını an be an GPS üzerinden takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atölye Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüzün gözetiminde başta ana yollar, kaldırımlar, sokaklar, caddeler, ara yollar olmak üzere her alanda vatandaşımızın konforlu, sağlıklı ve güvenli şekilde yürüyebilmeleri ve sürücülerin daha güvenli şekilde seyredebilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyor."

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Gerede, Atölye, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gerede'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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