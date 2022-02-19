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Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı

19.02.2022 11:05
Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yerel ve zincir marketlerde, hijyen koşullarına ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetim yapıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın da eşlik ettiği denetimlerde, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketler yoğun şekilde kontrol ediliyor.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

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Gerede, Zabıta, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gerede'de KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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