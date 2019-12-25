Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi - Son Dakika

Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi

6 saat önce

Gerede ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.

Gerede ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün evinde yaşamını yitiren Şengönül'ün tabutu, Gerede Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı.

Şengönül'ün cenazesi, ömrünün son yıllarında türbedarlığını yaptığı Aşağı Tekke Camisi'nin içinde bulunan Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi

Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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