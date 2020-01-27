Gerede Kar Festivali sona erdi - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kar Festivali" sona erdi.

Esentepe Mesireliği'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Festivalde çocuklar için kayak yapma yarışması, palyaçolar, kar topu oynama gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Allar, "Festivalimizde esnaflarımız stant açarak, gelenlere yapmış oldukları ürünleri sattı. İlçemizden olsun, diğer ilçelerden ve il dışından ilçemize gelerek kar festivaline çok yoğun bir katılım oldu. Gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Allar, bu yıl ilki yapılan festivali daha sonraki yıllarda da yapacaklarını ifade etti.