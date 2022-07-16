Bayram tatilinde Samsun , Ordu , Giresun , Trabzon , Rize ve Artvin 'de bulunan tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Karadeniz Bölgesi 'nin İstanbul 'a bağlantısı olan yolda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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