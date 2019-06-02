Son Dakika Haberleri: Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi
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Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi

1 saat önce

Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldiBOLU - Bayram tatili için Karadeniz illerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Gerede- Karadeniz Bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi
BOLU - Bayram tatili için Karadeniz illerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler Bolu geçidinde trafik yoğunluğun neden oluyor. Özellikle Batı illerinden Karadeniz'e giden tatilcilerin oluşturduğu trafik nedeniyle, Gerede D-100 Karayolu Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç trafiği nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için emniyet, jandarma ve karayolları trafik ekipleri önemli güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca, yaşanabilecek kazalar nedeniyle trafiğin durması ihtimaline karşı, yol boyunca çekiciler de hazır olarak bekliyor.
Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Bolu, Gerede, Karadeniz, Genel
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