Gerede'ye 27 milyon liralık arıtma tesisi yapılacak

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık maliyeti 27 milyon lira olan 2. Deri Arıtma Tesisi'nin 2020 yılında ihaleye çıkacağı bildirildi.

Gerede Belediyesinden yapılan açıklamada, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile beraberlerindeki heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'ı ziyaret ederek, arıtma tesisi ihalesi için görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

İlçede bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim kapasitesinin artması için yeni bir arıtma tesisi ihtiyacını doğurduğu belirtilen toplantıda, 2. Deri Arıtma Tesisi Projelerinin dosyasının OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'a sunulduğu ifade edildi.

Yaklaşık maliyeti 27 milyon lira olan projeye onay veren Yıldırım'ın proje yatırım sözü verdiği de aktarılan açıklamada, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın şu cümlelerine yer verildi:

"Alınan yatırım 110 milyon liralık cezaevi, 30 milyon liralık Biyolojik Arıtma Tesisi'nden sonra ilçeye kazandırılacak en büyük 3. yatırım olacak. OSB Genel Müdürü Ramazan Yıldırım'dan, yaklaşık maliyeti 27 milyon liralık yeni bir Deri Arıtma Tesisi sözünü aldık. Günlük 6 bin metreküp kapasiteli bu arıtma tesisinin ihalesi 2020 Ocak ayında gerçekleşecek. Bu proje aynı zamanda Sanayi Bakanlığı'nın 2020 yılında gerçekleştireceği ilk ihale olacak. Arıtma Tesisi 18 ayda tamamlanacak. Deri OSB'deki üretim kapasitesini yüzde 50 daha artırmayı hedefliyoruz ve Gerede'nin deri üretim merkezi olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz."