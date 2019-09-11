Gerekçede FETO¨'nün, hu¨kümetin uluslararası arenada zor duruma du¨s¸mesi ic¸in, Suriye...
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Gerekçede FETO¨'nün, hu¨kümetin uluslararası arenada zor duruma du¨s¸mesi ic¸in, Suriye faaliyetlerini des¸ifre etme kararı aldıgˆı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Gerekçede FETO¨'nün, hu¨kümetin uluslararası arenada zor duruma du¨s¸mesi ic¸in, Suriye faaliyetlerini des¸ifre etme kararı aldıgˆı belirtildi.
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