Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün...
1 saat önce
Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.
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