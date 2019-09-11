Son Dakika Haberleri: Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün...
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Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün...

1 saat önce

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün..., System.String[]

Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, dogˆrudan hu¨kümeti ve MI·T'i hedef aldığı, FETO¨'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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