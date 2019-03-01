Gereksiz Eşyalardan Robot Yapımı!.. (Kendin Yap Geri Dönüşüm Robot) / Dıy Easy Recycling Robot

Herkese Merhaba! Bu videoda atık malzemeleri kullanarak, çok kolay bir robot maketi yaptım. Bu çalışmayı, okul projesi olarak da yapabilirsiniz.

Herkese Merhaba! Bu videoda atık malzemeleri kullanarak, çok kolay bir robot maketi yaptım. Bu çalışmayı, okul projesi olarak da yapabilirsiniz. Ben malzeme olarak; karton kutular, kağıt rulolar, şişe kapakları, şöniller, kavanoz kapakları, alüminyum folyo ve diğer araç gereçleri kullandım. Herkesin kolaylıkla bulabileceği malzemelerle, herkesin yapabileceği bu çalışma umarım sizlere faydalı olur. Hepinizi çok seviyorum canlarım, iyi seyirler????

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