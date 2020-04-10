Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor

6 saat önce

- (Özel) Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor Bilişim Uzmanı Şener Kul: "Gereksiz internet kullanımını minimum seviyede tutarak online eğitim sürecine katkı sağlamak gerekiyor" Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde daha çok vakit geçirmesi...

- (Özel) Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor

Bilişim Uzmanı Şener Kul:

"Gereksiz internet kullanımını minimum seviyede tutarak online eğitim sürecine katkı sağlamak gerekiyor"

MANİSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde daha çok vakit geçirmesi internet kullanımında yoğunluğa neden olurken, gereksiz indirmeler ve yüklemeler nedeniyle bant genişliklerini doldurmaya başladığını söyleyen Bilişim Uzmanı Şener Kul, video konferans ve uzaktan eğitim gibi sistemlerin olumsuz etkilendiğini belirterek "Eğitim sürecinin tamamen online olarak verildiği şu dönemde kullandığımız internet hattını film indirme, film izleme gibi işlere dahil ettiğimizde buradaki online eğitim sürecini de olumsuz etkiliyorsunuz. Çünkü buradaki trafik sizin online eğitimdeki video konferans görüşmelerini de etkiliyor" dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evde internet kullanımı oldukça arttı. Bazı vatandaşlar işlerini de eve taşıyarak bir çok görüşmelerini video konferans sitemiyle internet üzerinden yaparken, salgın tedbirleri kapsamında okulların da kapanmasıyla birlikte eğitimler de internet üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye devam ediliyor. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte bant genişliğinde trafik yoğunluğu yaşandığını belirten uzmanlar film izleme, indirme ve yükleme gibi gereksiz internet kullanımlarının uzaktan eğitim sistemi ve iş görüşmeleri gibi acil ihtiyaçları olumsuz etkilediğini belirtti.

"Film izleme saatlerinde değişikliklere gidilmesi gerekiyor"

Video konferansla yapılan uzaktan eğitim ve iş görüşmeleri gibi hizmetlerin aksamaması için vatandaşların internet üzerinden film izleme, indirme, oyun oynama ve yükleme gibi işlemlerinde değişikliğe gitmeleri konusunda uyaran Bilişim Uzmanı Şener Kul, "Tabi öncelikle internet kullanımı öncelikle artan bir hareket oldu. Tüm dünyada da bu artış yükselerek devam ediyor. Fakat içinde bulunduğumuz dönem itibariyle bu artış çok hızlı bir şekilde ivme kazanarak daha da fazla yükseldi. İnternet bant genişliklerini doldurmaya başladı. Buradaki online eğitimle birlikte bu süreç daha da hızlandı. Burada gereksiz internet kullanımını minimum seviyede tutarak buradaki online eğitim sürecine katkı sağlamak gerekiyor. Bunlarla ilgili de internetten film izleme veya program indirme, download, upload yaptığınız ekstra hizmetleriniz de varsa bunların saatleriyle ilgili de önemli değişikliklere gidilmesi gerekiyor" dedi.

İnternet kullanıcılarının gün içerisindeki acil işlerinin dışında kalan kullanımlarını uzaktan eğitim saatleri dışında yapmaları gerektiğini belirten Kul, "İnternet kullanıcıları gün içerisinde acil işlerinin dışındaki bütün kullanımlarını online eğitimin dışında yapmaları gerekiyor. Burada eğitim sürecinin tamamen online olarak verildiği şu dönemde kullandığımız internet hattını film indirme, film izleme gibi işlere dahil ettiğimizde buradaki online eğitim sürecini de olumsuz etkiliyorsunuz. Çünkü buradaki trafik sizin online eğitimdeki video konferans görüşmelerini de etkiliyor. O yüzden mümkün olduğunca bu tür indirmeleri gece saatlerine bırakmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Cihazların güncel tutularak internet üzerinden verilen uzaktan eğitim ve video konferans üzerinden yapılan iş görüşmelerini etkileyeceğini belirten Kul, "Cihazlarımızın mümkün olduğu müddetçe güncel olması gerekiyor. Çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecine katkı sağlayacaktır. Bilgisayar, tablet ya da telefonların takılmaması için işletim sistemlerinin güncel olması, online eğitim süreci boyunca arka plan uygulamalarının kapatılmasında fayda var. Bir çok insanın dikkatini çekmeyecektir ama modemlerin süresi dolduysa, modem cihazları çok eskiyse bunların yenilenmesi yada modemlerin gün aşırı olmasa bile 2 günde bir geceleri kapatıp dinlendirilmesi internet hızlarını etkileyecektir" diye konuştu.

Wi-fi şifrelerinin de güncellenmesi gerektiğini söyleyen Kul, "Cihaz güncellemeleri, modem şifrelerinin değiştirilmesi bir nebze fayda sağlayabilir. Biz wi-fi şifrelerini çok çabuk dağıttığımız için o yüzden bunları değiştirerek sadece online eğitim kullanan bilgisayar yada cihaza bu wi-fi tanımlaması yaparak bu kısıtlamayı da minimuma indirmiş oluruz. Cihaz televizyonlardaki akıllı sistemlere bağlıysa internet onların güncellemelerini, telefonlarımızın güncellemelerini de gece yarılarına bırakmamızda fayda var" dedi.

Sosyal mecralardaki eğitim videoları resmi kaynaklardan olmalı

Uzaktan eğitim sürecine dahil olan çocukların ebeveynlerine yönelik uyarıda bulunan Kul, sosyal mecralarda yer alan eğitim videolarının yetkili ve resmi kaynaklar tarafından hazırlanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bu tür mecralarda yetkisiz ve kimler tarafından hazırlandığı bilinmeyen videoların olabileceğini söyleyen Kul, "Uzaktan eğitimle birlikte EBA'nın TRT'nin dışındaki internet platformlarında bütün sınıflara ait ders videosu, Youtube kanalında ulaşılabiliyor. Youtube ve benzeri internet sitelerinde video içerikler üretilerek gelir elde eden ve buralarda bir kite toplamaya çalışan birçok kişi var. Buradaki eğitim materyallerinin kimlerin doğrultusunda hazırlandığını bilmeden, müfredata uygunluğunu bilmeden, çocuklarımız için güvenilir ya da yaşlarına uygunluğunu bilmeden bu tür içeriklerin çocuklarımıza izletilmesi oldukça tehlikeli olabilir. Genelde bu tip video kanallarının içerisine farklı reklam grupları çıkabiliyor. Burada tabi çocuklarımıza uygun olmayan içeriklerle de karşılaşabilme olasılığı yüksek. O yüzden Youtube'ta bir eğitim videosu izletirken mutlak suretle doğrulanmış kaynaklardan ya da bakanlığımıza ait içeriklerden veya kendi özel okullarına ait ya da okullara ait resmi kanallardan bu tip videoların izlenmesi önemli. Youtube ve benzeri video sitelerine çocuklarımızı bıraktığımızda dersle ilgili bir video izlerken 10 dakika sonra çok farklı içerikte bir video izlerken bulabiliriz. Bunlar da çocuklarımız hiç anlamadan gerçekleşebilir. O yüzden bu konulara dikkat etmemiz önemli" diye konuştu.

Gereksiz internet kullanımı uzaktan eğitim sistemini olumsuz etkiliyor

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:16 Kaynak: İHA

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