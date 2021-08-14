Üye Girişi
Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir - Son Dakika

Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir

14.08.2021 10:32
Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir, System.String[]

Vitamin ve gıda takviyeleri kullanımı, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma veya enerji kazanmak gibi gerekçelerle günümüzde giderek artıyor.

Vitamin ve gıda takviyeleri kullanımı, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma veya enerji kazanmak gibi gerekçelerle günümüzde giderek artıyor. Kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi durumunda vücudunda vitamin eksikliği olmayacağını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, vitaminler gıda takviyeleri ilgili önemli bilgiler verdi.

İnsan sağlığının bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını anımsatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, bu üçünden birinde bozukluk olması durumunda sağlığın tehlikeye girdiğinin de altını çizdi. Ancak bu durumda dışarıdan vitamin veya gıda takviyesine ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, gereksiz yere alınan vitaminlerin, vücutta serbest radikalleri oluşturduğunu ve bunun da DNA hasarına kadar yol açan zararları olabileceğini söyledi.

İHTİYACIMIZ KADAR ALALIM

Meyve ve sebzeler açısından zengin olan ülkemizde normal miktarlarda bu ürünleri tüketen sağlıklı bireylerin gıdalarına ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç olmadığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekir" diye konuştu.

C ve E vitaminlerinin en önemli özelliklerinin, antioksidan olmaları ve vücudumuzu serbest radikallere/oksidasyona karşı korumaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok fazla alındığı zaman bu antioksidanlar kendileri oksidasyona yol açıyor, radikal üretiyor ve vücutta radikal üretildiği zaman hücre hasarı yapabilir, DNA hasarı yapabilir, hücrelerin ölümüne yol açabilir. Adeta iki ucu keskin bıçak. O nedenle ihtiyacımız varsa vitamin alalım. Masaya oturduğunuz zaman tabağınızı dörde bölün, çeyrek bölümü sebze-meyve, çeyreği protein, yanında bir süt ürünü ve yanında tahıl bulunduğu zaman, ihtiyacınız olan minerali elementi karşılamış olursunuz."

VİTAMİNLER, BESİNLERDEN ALINMALI

D vitamini ve B vitamininin, kanda ölçüldüğüne, diğer vitaminlerin ise ölçülmediğine işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Bu ürünler masum olarak algılanıyor. Örneğin, C vitamini kanda ölçülemiyor. 500 miligram C vitamini aldığımız zaman bu vücutta emiliyor ama 1000 miligram aldığımız zaman emilmiyor. Fazla vitamin aldığımız zaman, özellikle fazla C vitamininin, böbrek taşı yapma ihtimali çok kuvvetli. Takviye veya vitamin almak yerine önerim, insanların bu besin maddelerini doğal gıdalardan alması" diye konuştu.

VÜCUDUMUZ MÜKEMMEL BİR MAKİNE!

İnsan vücudunun mükemmel bir makine olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın Prof. Dr. Ahmet Aydın, "nasıl makine çalışabilmek için bir yakıta ihtiyaç duyarsa, insan vücudu da çalışabilmek için vitaminler denilen organik bileşiklere ihtiyaç duyar. Yediğimiz birçok besinde bulunan vitaminler, metabolizmamızın sağlık bir biçimde çalışabilmesi için destek olur.  Vücudumuza faydası saymakla bitmeyen vitaminler, birçok hastalığın tedavisinde de altın bir anahtar görevi üstlenir. Ancak modern tıbbın kurucularından biri kabul edilen Paracelsus'un meşhur sözünde de denildiği gibi 'zehir ile ilacı ayıran dozdur.' Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi vitaminlerin de fazlası zararlıdır. Bu nedenle bir makine olarak kabul edebileceğimiz vücudumuzun da kapasitesini aşmayalım, gereksiz müdahalelerde bulunmayalım" dedi.


Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir
Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir
Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir
Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir

Ahmet Aydın, Enerji, Aydın, Dna, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi 11:09 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında 10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Son Dakika Haberleri
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü         
11:11
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş         
10:06
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun         
09:06
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:17:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gereksiz vitamin ve gıda takviyesi kullanımı DNA hasarına yol açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement