Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti'nde protokolünde katılımı ile kazı çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Kariada ve Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler, yıkılmış kayadan yapılmış heykeller ve içinde bulunan yaşam merkezinin gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

Madran Dağı arkasındaki kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasında kalan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ilk kazmanın vurulmasıyla başladı. Kazı alanında düzenlenen törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen katıldı.

Gerga Antik Kent'te yapılan incelemelerin ardından protokolde bulunanlar hep birlikte kazma ve küreklerle kazı çalışmasını başlattı. Tarihi milattan önce (M.Ö.) 600 yıllara dayanan Gerga Antik Kenti gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak. Aydın'a gelen turistlerin genelde sahil kenarlarına gittiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, "Tarihi ve kültürel mirası ortaya çıkarmak için buradayız. Aydın medeniyetler tarihi ve kültür şehridir. 23 tane antik kentimiz var. Bu antik kentlerimizi, daha fazla turist çekebilen alanlar haline getirmemiz gerekiyor. Geçen yıl ilimize 2 milyona yakın turist geldi. Ancak antik kentlerimizi ziyaret eden turist sayısı sadece 50 bin. Turizmi sadece güneş, deniz, kumun ötesine bir kültür turizmi haline getirmek adına bu tür antik kentlerimizi daha fazla ziyaretçi turistle buluşturarak ilimizin turizmden daha fazla pay almasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz budur. Buradaki mirasta sabırla çalışılarak gün yüzüne çıkarılacak. Buradaki çalışmalarda bölgemize ilçemize ilimize ve ülkemize de önemli bir değer katacaktır. Burada yaşayan insanlara da katkı sağlayacaktır." dedi. 'BİZİ BEKLEYEN BÜYÜK BİR CEVHER VAR'İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Gerga Antik Kentinde çözülmeyi bekleyen büyük bir cevher var. Bizde tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için yüzey araştırmasıyla birlikte kazı çalışmasını başlattık. Çalışmaları Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez ise tarihi kent hakkında bilgi verdi.